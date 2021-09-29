Срочно! В аэропорту Кишинёва проходят обыски (ВИДЕО)

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Правоохранители проводят сегодня обыски в Международном аэропорту Кишинёва в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту коррупции.



Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, речь идёт об уголовном деле, начатом в июне этого года на основании ряда эпизодов получения взяток от пассажиров авиарейсов из Кишинёва. В уголовном деле фигурируют сотрудники Генерального инспектората Пограничной полиции. Согласно материалам, чиновники получали взятки, а взамен закрывали глаза на нарушения антиковидных мер.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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