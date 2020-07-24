Срочно! Суд в Москве заочно арестовал Ренато Усатого

Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях.

– Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, – огласил решение судья Алексей Кравченко, пишет ria.ru.

Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, отмечает источник.

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.

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