Срочно! Стрельба в аэропорту Кишинёва. По предварительным данным, убит пограничник

Срочно! Стрельба в аэропорту Кишинёва. По предварительным данным, убит пограничник

По предварительной информации, иностранец, которого не впустили в Молдову, отобрал у пограничника пистолет и выстрелил в него. Как сообщают СМИ, от полученного ранения правоохранитель скончался. В МВД это пока не подтвердили. 

Персонал и посетителей аэропорта эвакуировали. “Стрелок” забаррикадировался в одном из помещений. Спецслужбы готовятся к штурму.

Все вылеты задержаны. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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