Срочно! “Sputnik-V” зарегистрирована в Молдове! 

Радостная новость для всех граждан Молдовы! Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса “Sputnik-V”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон.
– Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро! Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной, – отметил он.
Додон также подчеркнул, что успешная регистрация вакцины в нашей стране состоялась вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому.
– Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению. Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан, – подытожил он.
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