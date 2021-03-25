Социалисты не будут голосовать за правительство Гросу: Это фейковый кандидат! (ВИДЕО)

Об этом Игорь Додон объявил на брифинге для прессы.

– Сегодня в парламенте будет разыгрываться новый спектакль. Команда, предложенная Игорем Гросу, выбрана не по профессиональным критериям, а исходя из критерия лояльности ПДС – точно по модели «нулевого кандидата» Гаврилица. На самом деле они не хотят управлять, у них нет решений, нет компетентных людей. Всё это стало очевидным за истекшие 100 дней, когда они «отличились» только политическими играми с тузами в рукаве, нарушая Конституцию и пытаясь обмануть граждан всяким политическим фарсом, как сегодня. Мы не намерены участвовать в этой имитации избрания правительства, – сказал он.

Додон аргументировал решение социалистов следующим образом:

1. Социалисты не будут голосовать за кандидата Игоря Гросу, потому что ПСРМ и парламентское большинство уже выдвинули реального и дееспособного кандидата Владимира Головатюка, а не фейкового, как Майя Санду. Господин Головатюк является кандидатом, который отвечает всем политическим и конституционным условиям для поддержки, его нельзя нейтрализовать шантажом – ни внутренним, ни внешним. Так что Головатюк – реальный кандидат, готовый вместе со своим правительством взять на себя всю ответственность по выводу страны из кризиса.

2. Игорь Гросу – фейковый кандидат, как и «нулевой кандидат» Гаврилица. Оба являются участниками политического фарса, их цинично использует президент страны в своих политических экспериментах. Майя Санду ясно дала понять: она хочет досрочных выборов в условиях пандемии. Так какой же смысл голосовать за Гросу, если он под разными предлогами скоро уйдёт в отставку, чтобы быстрее устроить досрочные выборы? Сегодняшние кандидаты не хотят, чтобы за них голосовали. Ни они, ни их начальница. Но даже если за них случайно проголосуют, они ничего не сделают для людей, а продолжат искать варианты спровоцировать досрочные выборы как можно скорее, вместо того чтобы вывести страну из кризиса.

3. Мы не можем голосовать за эту команду, которая уже сказала, что им надо срочно зайти в правительство, чтобы разогнать людей по домам и парализовать экономику. В их голове один локдаун, не более того. Если их шефиня сказала им, что нужен локдаун, они ей слепо повинуются; они готовы закрыть страну, закрыть самих себя в правительстве и ждать, пока кризис пройдёт сам по себе, а сами будут готовиться к досрочным выборам.

4. Мы не можем голосовать за фейкового кандидата Гросу, потому что это означало бы показать огромную безответственность по отношению к гражданам и большое презрение к их страданиям. Многие предлагали нам проголосовать за него, чтобы посмеяться над ним и Майей Санду, а затем уволить его через месяц или два за некомпетентность, чтобы извлечь из этого большую политическую выгоду за счет того, что люди увидят, насколько некомпетентна команда партии президента. Да, люди увидят это, некомпетентность правительства Гросу, но через два-три месяца после таких игр страна будет в состоянии клинической смерти. ПСРМ не хочет действовать, как ПДС, мы не хотим игр. Всё, что нам нужно, – это компетентное правительство на короткий период, чтобы вывести страну из кризиса, а затем идти вперёд и позволить гражданам решить, кто был ответственным, а кто нет.

5. В конце концов, за этого Игоря Гросу нельзя голосовать на том основании, что он был чиновником правительства Филата, которое вместе с Майей Санду закрывало школы в сёлах. Гросу называл граждан Молдовы с левого берега Днестра сепаратистами и перекрывал им доступ к избирательным участкам. Как и его шефиня Майя Санду, этот Игорь Гросу не останавливается перед нарушением конституционных положений. Нам мало того, что у нас есть президент, нарушающий Конституцию, нам нужен ещё и премьер-министр, который будет ее нарушать без зазрения совести? Мы считаем, что нет.