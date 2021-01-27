Срочно! Санду выдвинула кандидата в премьер-министры РМ (ВИДЕО)

Срочно! Санду выдвинула кандидата в премьер-министры РМ (ВИДЕО)

Экс-министр финансов Наталья Гаврилицэ выдвинута кандидатом в премьер-министры Молдовы. Об этом несколько минут назад на брифинге для прессы объявила Майя Санду. 

– Я ей доверяю. Это ответственный и неподкупный профессионал. Я поручила госпоже Гаврилицэ создать правительственную команду и подготовить программу, которая будет основываться на экономическом развитии и очищении государственных учреждений от коррупции, – сказала она. 

Согласно Конституции, в 15-дневный срок после выдвижения кандидат на должность премьер-министра просит парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу правительства. Программа деятельности и состав правительства обсуждаются на заседании парламента. Парламент выражает вотум доверия правительству большинством голосов избранных депутатов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md