Срочно! Санду выдвинула кандидата в премьер-министры РМ (ВИДЕО)

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Экс-министр финансов Наталья Гаврилицэ выдвинута кандидатом в премьер-министры Молдовы. Об этом несколько минут назад на брифинге для прессы объявила Майя Санду.

– Я ей доверяю. Это ответственный и неподкупный профессионал. Я поручила госпоже Гаврилицэ создать правительственную команду и подготовить программу, которая будет основываться на экономическом развитии и очищении государственных учреждений от коррупции, – сказала она.

Согласно Конституции, в 15-дневный срок после выдвижения кандидат на должность премьер-министра просит парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу правительства. Программа деятельности и состав правительства обсуждаются на заседании парламента. Парламент выражает вотум доверия правительству большинством голосов избранных депутатов.

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