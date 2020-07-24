Срочно! Режим ЧП в области здравоохранения продлен до 31 августа

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Об этом на брифинге для прессы объявил Ион Кику.

Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью с учетом ситуации на внутреннем, региональном и мировом уровнях.

– К сожалению, и у нас “стабилизировалось” число новых случаев: по 300 в будни и примерно по 200 в выходные. Это очень большие цифры для РМ. Наши надежды, что количество случаев уменьшится, не оправдались, – сказал Ион Кику, отметив, что в этой ситуации власти были вынуждены выделить еще один павильон Центру COVID-19 и активировать новые медицинские учреждения для приема пациентов с коронавирусом.

В связи с этим комиссия приняла решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до 31 августа. Это значит, что остаются в силе ограничения на:

пребывание в общественных местах группами больше трех человек;

пребывание в общественных местах без крайней надобности лиц старше 63 лет;

деятельность ночных клубов, караоке-клубов и так далее;

организацию церемоний (свадьбы, крестины);

деятельность дошкольных учреждений, детских лагерей.

В то же время в ресторанах разрешено проведение дней рождения, поминок и других мероприятий, за исключением свадеб и крестин, с участием не более чем 50 человек и при строгом соблюдении противокоронавирусных правил.

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