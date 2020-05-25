Срочно! Подтверждено 54 новых случая коронавируса

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Сегодня в Молдове было подтверждено 54 новых случая коронавируса, 8 из которых – в Приднестровье. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сегодня было сделано 478 тестов на коронавирус, из которых 383 первичных и 95 повторных. Новые случаи зарегистрированы в: Кишиневе – 19, Приднестровье – 8, Сынжерей – 6, Кагуле – 5, Бельцах и Чадыр-Лунге – по 4, Яловенах – 3, Страшенах – 2, Каушанах, Комрате и Единцах – по одному.

Общее число зарегистрированных случаев составляет 7147. Вылечились 3802 человека, скончались 261. Активными остаются 3084 случая.

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