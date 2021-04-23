Срочно! Парламент принял Декларацию об узурпации власти со стороны КС

0

Авторами документа выступили социалисты. Декларация была принята голосами 54 депутатов.

Согласно тексту декларации, парламент не признает вердикт КС от 15 апреля и выражает вотум недоверия Домнике Маноле, Николаю Рошке и Любе Шова. По мнению депутатов ПСРМ, Суд проигнорировал свои собственные предыдущие решения и практику международных институтов. Авторы также отмечают, что КС позволил президенту распустить парламент вопреки заключению Венецианской комиссии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.