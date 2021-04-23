Срочно! Парламент принял Декларацию об узурпации власти со стороны КС

Срочно! Парламент принял Декларацию об узурпации власти со стороны КС

Авторами документа выступили социалисты. Декларация была принята голосами 54 депутатов.

Согласно тексту декларации, парламент не признает вердикт КС от 15 апреля и выражает вотум недоверия Домнике Маноле, Николаю Рошке и Любе Шова. По мнению депутатов ПСРМ, Суд проигнорировал свои собственные предыдущие решения и практику международных институтов. Авторы также отмечают, что КС позволил президенту распустить парламент вопреки заключению Венецианской комиссии.

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