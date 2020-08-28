Срочно! Опубликован список стран, по приезде из которых нужно 14 дней находиться на самоизоляции

Срочно! Опубликован список стран, по приезде из которых нужно 14 дней находиться на самоизоляции

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список стран, по приезде из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. В него вошли 53 государства.  

В их числе: Румыния, Украина, США, Франция, Израиль и так далее. Полный список представлен ниже.

Он вступит в силу с понедельника, 31 августа. Список будет обновляться раз в две недели. Страны, не включенные в него, считаются входящими в “зеленую” зону, по возвращении их них с 1 сентября самоизоляция не нужна.

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