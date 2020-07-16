Срочно! Офицеры НАЦ проводят обыски в домах некоторых сотрудников Нацбанка

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Офицеры Национального антикоррупционного центра проводят обыски в домах некоторых сотрудников Национального банка Молдовы – руководителей и заместителей ряда управлений. Информацию для портала UNIMEDIA подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По ее словам, обыски проходят по делу о злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что подозреваемые действовали сообща в интересах одной группы акционеров банка и в ущерб другой группе, чем нанесли ущерб последней в размере 123 млн леев.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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