Срочно! Молдова намерена закупить 700 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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Национальный комитет по координации деятельности по иммунизации населения от коронавируса рассмотрел сегодня возможность закупки дополнительной партии доз российской вакцины, помимо 182 тысяч, которые будут получены в качестве пожертвования.

Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, на заседании комитета было принято решение подать запрос на приобретение 700 тысяч доз «Спутник V».

Стоит напомнить, что российская вакцина является первой по популярности среди граждан Молдовы, согласно опросам общественного мнения.

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