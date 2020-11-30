Срочно! Кику провёл телефонный разговор с Мишустиным

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Премьер-министр РМ провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили достигнутый в двусторонних отношениях прогресс и возможности развития и консолидации связей в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ион Кику поблагодарил Михаила Мишустина за безвозмездно предоставленную молдавским аграриям помощь в размере 275,0 млн рублей. Главы правительств говорили и о гуманитарной помощи, выделенной Российской Федерацией Республике Молдова в период пандемии, а также о полученной партии вакцины против гриппа.

Ион Кику и Михаил Мишустин выразили совместный интерес к активизации торговых связей и подчеркнули необходимость восстановления товарооборота и поставок молдавских продуктов на российский рынок. Еще одной темой беседы стало заседание Межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдёт на этой неделе.

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