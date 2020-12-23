Срочно! Ион Кику подаёт в отставку

Срочно! Ион Кику подаёт в отставку

Об этом премьер-министр заявил только что на брифинге для прессы после проведённой утром встречи с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаный.  

Ион Кику отметил, что принял это решение для скорейшего роспуска парламента и запуска процедуры досрочных выборов. Он поблагодарил президента, спикера и своих коллег по правительству за оказанное ему доверие, а также граждан за поддержку.

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