Срочно! Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

Срочно! Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

Об этом председатель Партии социалистов сообщил на своей странице в соцсети. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, и пришли к единому мнению о важности обеспечения позитивной динамики по направлениям, представляющим взаимный интерес.  

– В ходе рабочей поездки в Москву в качестве председателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Парламентом Республики Молдова и Федеральным собранием Российской Федерации и члена парламентской группы дружбы с Россией провел встречу с заместителем руководителя Кремлевской администрации Дмитрием Козаком, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между двумя государствами, пришли к единому мнению о важности обеспечения позитивной динамики по направлениям, представляющим взаимный интерес. Отметили то, что 19 ноября нынешнего года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, что предоставляет нам хорошую возможность провести анализ результатов нашей совместной работы и определить приоритеты дальнейшего взаимодействия на благо народов наших стран, – написал Додон по итогам проведённой беседы. 

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