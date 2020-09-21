Срочно! Игорь Додон подал в ЦИК листы с 25 тысячами подписей в свою поддержку (ФОТО)

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Игорь Додон подал сегодня в Центральную избирательную комиссию листы с 25 тысячами подписей, собранными в его поддержку.

После их проверки ЦИК вынесет решение о регистрации кандидата. На это отводится максимум 7 дней.

Игорь Додон представил также электоральный символ, под которым он намерен участвовать в выборах. Он выглядит следующим образом:

Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября. Ранее ЦИК зарегистрировала в предвыборной гонке Ренато Усатого (“Наша партия”), Андрея Нэстасе (ППДП) и Тудора Делиу (ЛДПМ) и отказала в регистрации Андриану Канду (“Про-Молдова”).

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