Срочно! Игорь Додон отказывается от мандата депутата, чтобы быть ближе к людям (ВИДЕО)

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Об этом председатель ПСРМ объявил на брифинге для прессы.

– Я не вижу смысла быть в этом парламенте. Я отказываюсь от мандата депутата в Парламенте РМ. Я хочу быть более активным вне законодательного органа, у меня будет 100%-ная народная повестка: от дома к дому, от района к району. Хочу вновь объехать всё села, хочу быть ближе к людям, к экономическим агентам, – сказал он.

Додон также отметил, что не боится преследований со стороны власти и уголовных дел, которые ПДС намерена сфабриковать против него. Свою деятельность вне парламента он также намерен посвятить консолидации отношений Молдовы с Россией. В связи с этим Додон принял приглашение возглавить «Молдавско-Российский деловой союз», основателем которой с российской стороны стала «Деловая Россия», крупнейшая бизнес-ассоциация в Российской Федерации, насчитывающая 7000 членов, с оборотом около 40 миллиардов долларов и более чем 3 миллионами сотрудников в различных секторах.

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