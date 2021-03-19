Срочно! Генпрокурор потребовал снять иммунитет с двух депутатов парламента (ВИДЕО)

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Это представители партии “Шор” Петру Жардан и Денис Уланов. Обращения генпрокурора зачитала на заседании спикер парламента Зинаида Гречаный.

Спикер уточнила, что получила три запроса от генерального прокурора с просьбой о снятии иммунитета с некоторых депутатов с целью задержания, ареста и преследования за ряд преступлений.

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету соберётся в начале следующей недели, чтобы изучить материалы и дать ответ. На заседании, помимо членов комиссии, должны будут присутствовать генеральный прокурор, а также депутаты, в отношении которых были сделаны запросы.

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