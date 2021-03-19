Срочно! Генпрокурор потребовал снять иммунитет с двух депутатов парламента (ВИДЕО)

Срочно! Генпрокурор потребовал снять иммунитет с двух депутатов парламента (ВИДЕО)

Это представители партии “Шор” Петру Жардан и Денис Уланов. Обращения генпрокурора зачитала на заседании спикер парламента Зинаида Гречаный.  

Спикер уточнила, что получила три запроса от генерального прокурора с просьбой о снятии иммунитета с некоторых депутатов с целью задержания, ареста и преследования за ряд преступлений.

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету соберётся в начале следующей недели, чтобы изучить материалы и дать ответ. На заседании, помимо членов комиссии, должны будут присутствовать генеральный прокурор, а также депутаты, в отношении которых были сделаны запросы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md