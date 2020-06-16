Срочно! Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из США

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло запросил у компетентных властей США экстрадировать бывшего лидера ДПМ для привлечения его к ответственности в Республике Молдова. Полный пакет документов и материалов по данному делу уже был направлен в Штаты.

Об этом говорится в сообщении для прессы ГП.

Запрос на экстрадицию был составлен на основании Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 года в Нью-Йорке и ратифицированной в РМ 16 октября 2005 года, а также на основании принципа взаимности. В то же время Антикоррупционная прокуратура недавно отправила американским властям прошение о создании комиссии для осуществления ряда действий в рамках уголовного преследования, в том числе по отношению к активам Владимира Плахотнюка на территории США. Аналогичный запрос в ближайшее время направит и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая в настоящее время расследует другое уголовное дело на имя Плахотнюка.

Оба запроса выдвинуты с целью предоставления необходимых доказательств для подтверждения выдвинутых против Владимира Плахотнюка обвинений, а также для выявления и отчуждения имущества, полученного в результате преступлений, и для возмещения ущерба, причиненного путем банковского мошенничества, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Напомним, накануне мы писали о том, что США отказали в предоставлении Плахотнюку политического убежища.

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