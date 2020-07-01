Срочно! Гацкан отказался от мандата депутата! (ФОТО)

0

Штефан Гацкан отказался от мандата депутата. Об этом говорится в его заявлении на имя спикера парламента.

– Настоящим информирую вас, что на основании пункта 2 статьи 69 Конституции РМ и в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Закона о статусе депутата, я, Штефан Гацкан, отказываюсь от мандата депутата в Парламенте Республики Молдова с 1 июля, – говорится в документе.

Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, в результате достигнутой накануне им и вице-председателем парламента Владом Батрынчей договоренности со Штефаном Гацканом, последний принял сегодня участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов. Он представил свое видение ситуации в стране, в особенности в том, что касается борьбы с коронавирусом. Гацкан поприветствовал инициативу об удвоении зарплат медработников и рассказал об инициативах для Хынчештского района – преимущественно, социальных и инфраструктурных. Он получил заверения, что эти проекты, которых так ждут граждане, будут реализованы депутатами ПСРМ.

– В заключение Штефан Гацкан объявил о своем решении отказаться от мандата депутата, чтобы всецело посвятить себя медицине. Заявление о сложении мандата было зарегистрировано сегодня в секретариате парламента. В то же время Гацкан объявил, что остается частью команды ПСРМ и что будет активно участвовать в работе социальной группы нашей партии, чтобы поделиться своим профессиональным опытом в разработке и продвижении проектов, касающихся здравоохранения и столь ожидаемых гражданами. Фракция ПСРМ приняла к сведению это решение, – сообщил Фуркулицэ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.