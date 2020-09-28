Срочно! Додон и Путин проведут сегодня переговоры

– Сегодня запланирована видеоконференция с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном. Тоже, по сути, полноформатные переговоры, один на один, но посредством видеоселектора, – сказал Песков, пишет ria.ru.

Напомним, ранее глава государства заявлял, что проведет в ближайшее время беседу с руководством России. В центре внимания будут 4 вопроса: предоставление Молдове кредита в размере 200 млн евро, выделение помощи пострадавшим от засухи фермерам, Соглашение о социальной помощи, российская вакцина.

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