Срочно! Додон договорился о предоставлении Молдове российской вакцины

Срочно! Додон договорился о предоставлении Молдове российской вакцины

Об этом лидер ПСРМ заявил в рамках пресс-конференции.  

– Во время встречи с Дмитрием Козаком на прошлой неделе мы договорились, что Молдова получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины “Спутник V”. Знаю, что начата подготовка к регистрации этой прививки в РМ. Надеюсь, не будет создано искусственных препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинёв, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md