Срочно! Додон договорился о предоставлении Молдове российской вакцины

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Об этом лидер ПСРМ заявил в рамках пресс-конференции.

– Во время встречи с Дмитрием Козаком на прошлой неделе мы договорились, что Молдова получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины “Спутник V”. Знаю, что начата подготовка к регистрации этой прививки в РМ. Надеюсь, не будет создано искусственных препятствий, и через несколько недель вакцина поступит в Кишинёв, – сказал он.

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