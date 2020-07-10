Срочно! Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения продлевается до 31 июля

Срочно! Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения продлевается до 31 июля

Об этом на брифинге для прессы объявил Ион Кику. 

Премьер пояснил, что, несмотря на то, что в последние недели ситуация с коронавирусом в нашей стране несколько улучшилась, на мировом уровне она остается тревожной. В этих условиях чрезвычайная комиссия приняла решение продлить на две недели режим ЧС в области общественного здравоохранения. В силе остаются следующие ограничения:

  • запрещен въезд в страну иностранцев, за некоторыми исключениями;
  • сохраняется режим самоизоляции на 14 дней для граждан РМ по приезде в страну;
  • запрещена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений;
  • запрещена деятельность парков аттракционов, в том числе “Орхейлэнда”;
  • продлевается запрет на проведение массовых церемоний;
  • остаются закрытыми детские сады и детские лагеря отдыха. 

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