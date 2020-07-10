Срочно! Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения продлевается до 31 июля

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Об этом на брифинге для прессы объявил Ион Кику.

Премьер пояснил, что, несмотря на то, что в последние недели ситуация с коронавирусом в нашей стране несколько улучшилась, на мировом уровне она остается тревожной. В этих условиях чрезвычайная комиссия приняла решение продлить на две недели режим ЧС в области общественного здравоохранения. В силе остаются следующие ограничения:

запрещен въезд в страну иностранцев, за некоторыми исключениями;

сохраняется режим самоизоляции на 14 дней для граждан РМ по приезде в страну;

запрещена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений;

запрещена деятельность парков аттракционов, в том числе “Орхейлэнда”;

продлевается запрет на проведение массовых церемоний;

остаются закрытыми детские сады и детские лагеря отдыха.

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