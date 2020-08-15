Срочно! Частные детсады возобновляют деятельность с понедельника

Срочно! Частные детсады возобновляют деятельность с понедельника

Частные дошкольные учреждения возобновят деятельность с понедельника, 17 августа. Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. 

Детсады должны будут строго соблюдать положения инструкции по подготовке частных дошкольных учреждений в контексте пандемии коронавируса. Согласно решению, возобновление деятельности данных заведений будет строго координироваться с Национальным агентством общественного здоровья и Национальным агентством по безопасности продуктов питания.

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