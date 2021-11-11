Срочно! Блок коммунистов и социалистов инициировал в парламенте отставку Аллы Немеренко

Срочно! Блок коммунистов и социалистов инициировал в парламенте отставку Аллы Немеренко

Депутаты БКС выдвинули вотум недоверия министру здравоохранения. Как считают представители фракции Блока коммунистов и социалистов, Алла Немеренко виновна в том, что ситуация с коронавирусом в нашей стране вышла из-под контроля. 

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Комментарии (3)

  1. Да, привлечь нормальных спецов, без оплаты из фондов, а тем кто может и любит вылечивать людей. Таких много, и у них никто ещё не умер, и в больничку не попал! медикам- лечить, презику и другим заняться прямыми обязанностями, экономикой и ДР. Вопросами.

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  2. Корреспондентам, пойти учиться и перестать удалять неугодные, не по заказу комментарии. Немного включит голову, хоть бы посмотреть анализ таких тем, и взгляды общепризнанных профессоров, хотя б , к примеру Соловьева.

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  3. Уволить- бездарей, купивших диплом, перестать истерить на тему насморка-19. Найти нормальных спецов и всем работать по профессии. Дать возможность людям нормально жить.

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