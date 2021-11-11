Срочно! Блок коммунистов и социалистов инициировал в парламенте отставку Аллы Немеренко

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Депутаты БКС выдвинули вотум недоверия министру здравоохранения. Как считают представители фракции Блока коммунистов и социалистов, Алла Немеренко виновна в том, что ситуация с коронавирусом в нашей стране вышла из-под контроля.

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