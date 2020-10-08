Срочно! Благодаря личному вмешательству Игоря Додона двое похищенных граждан Молдовы были освобождены

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Идя навстречу просьбам молдавской стороны, правоохранительные органы Приднестровья освободили из-под стражи похищенных ранее представителей силовых структур Молдовы.

Напомним, сегодня Игорь Додон провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и “попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии”.

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