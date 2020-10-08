Срочно! Благодаря личному вмешательству Игоря Додона двое похищенных граждан Молдовы были освобождены

Срочно! Благодаря личному вмешательству Игоря Додона двое похищенных граждан Молдовы были освобождены

Идя навстречу просьбам молдавской стороны, правоохранительные органы Приднестровья освободили из-под стражи похищенных ранее представителей силовых структур Молдовы.  

Напомним, сегодня Игорь Додон провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и “попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии”.

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