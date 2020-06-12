Срочно! Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о заочном аресте Плахотнюка

0

Апелляционная палата Кишинева отклонила сегодня обращение адвокатов Владимира Плахотнюка и оставила в силе решение суда сектора Чеканы о выдаче по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам ордера на арест на 30 суток бывшего лидера ДПМ.

Согласно закону, теперь ПБОПОД должна направить властям США все материалы по делу Плахотнюка для его дальнейшей экстрадиции в Молдову.

Напомним, 22 мая Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам добилась выдачи ордера на арест на имя Владимира Плахотнюка. Этому последовало выдвижение обвинения в его адрес по фактам мошенничества, отмывания денег, организации преступной группировки и ее управления. За эти деяния беглому олигарху грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Плахотнюка оспорил решение об его аресте в Апелляционной палате, а рассмотрение этого дела неоднократно откладывалось. Сегодня в рамках передачи “Президент отвечает” Игорь Додон рассказал, как оказывается давление на судей, но призвал их не бояться и вынести решение, согласно букве закона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.