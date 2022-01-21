Срочная эвакуация объявлена в детских садах и учебных заведениях Казаклии

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В эти минуты экстренные службы проводят эвакуацию в трёх детских садах села Казаклия. Персонал дошкольных учреждений обзванивает родителей и просит забрать детей домой.

В полицию Гагаузии поступило очередное сообщение о «минировании» социальных объектов. Информация пришла на электронную почту инспектората в 11.37, сообщили новостному порталу gagauzinfo.md в пресс-службе ГИП Молдовы.

– На место происшествия незамедлительно была направлена группа оперативного реагирования инспектората полиции, привлечены силы УЧС и скорой медицинской помощи, а также сотрудников взрыво-технического отдела технико-криминалистического центра Генерального инспектората полиции МВД РМ, – сказала пресс-секретарь Кристина Круду.

В настоящий момент по вышеуказанному факту проводится проверка.

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