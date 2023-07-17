Средняя зарплата по Кишинёву на 18,8% выше, чем в среднем по стране

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В первом квартале текущего года среднемесячная заработная плата в муниципии Кишинёв составила 13 тыс. леев, что на 18,8% выше, чем в среднем по стране. Данные были опубликованы Национальным бюро статистики.

В январе-марте среднемесячная заработная плата в реальном секторе с 4 и более работниками и в бюджетных учреждениях Кишинёва составила 13 645 леев. В среднем по стране эта цифра превышает 11 тыс. леев, сообщает Национальное бюро статистики. По сравнению с тем же кварталом прошлого года заработная плата увеличилась более чем на 20%, или на 2292 лея.

Согласно статистическим данным, объём грузов, перевезённых столичными предприятиями, составил около 2 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с январём-мартом 2022 года. Количество пассажиров, перевезённых автобусами и микроавтобусами в муниципии, также увеличилось. Так, за первые 3 месяца текущего года было зарегистрировано 12,6 млн пассажиров, что на 41% больше, чем в прошлом году, пишет radiomoldova.md.

В январе-марте этого года было зарегистрировано 1680 новорождённых, что на 12,2% меньше, чем в прошлом году. В то же время число умерших примерно на 17% меньше, чем в прошлом году.

В январе-марте 2023 года было зарегистрировано 783 брака, что по сравнению с 2022 годом меньше на 11,2%. Число официально зарегистрированных разводов составило 642, увеличившись на 6,3%.

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