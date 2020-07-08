Средняя урожайность пшеницы в Молдове в этом году составит 2 тонны с гектара

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Из-за засухи урожай пшеницы в этом году в Молдове будет ниже. Согласно прогнозам, средняя урожайность составит 2 тонны с гектара.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу совершил рабочую поездку на север Молдовы, чтобы посмотреть, как проводится сбор урожая зерновых I группы. Фермеры сказали, что засуха сильно повлияла на урожай практически на каждом поле. Сельхозпроизводители прогнозируют, что урожайность будет вдвое меньше, чем в прошлом году. Они надеются получить в среднем до 4 тонн с гектара пшеницы и около 2 тонн с гектара ячменя.

– На юге страны засуха затронула 80% сельскохозяйственных угодий, урожай будет намного меньше по сравнению с прошлым годом. После увиденного на севере страны ситуация радует и вселяет оптимизм. В этом году средний урожай пшеницы по стране составит около 2 тонн с гектара, – отметил Ион Пержу.

Стоит отметить, что в 2019–2020 сельскохозяйственном году около 400 тысяч га было засеяно озимыми культурами, от засухи и весенних заморозков пострадали около 215 тысяч га: 25% на севере и до 60–80% в центре и на юге страны, передаёт moldpres.md.

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