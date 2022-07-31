Средняя цена на газ в Европе в июле выросла почти на 50%

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На европейской бирже резко выросла среднемесячная расчетная цена на газ, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость поднялась почти на 50% – с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до порядка 1805 долларов в июле, сообщает mir24.tv.

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров. В прошлом году в этом же месяце они стоили дешевле 500 долларов.

В пятницу, 29 июля, цены на газ в Европе поднялись выше 2100 долларов за тысячу кубометров.

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