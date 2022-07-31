Средняя цена на газ в Европе в июле выросла почти на 50%

Средняя цена на газ в Европе в июле выросла почти на 50%

На европейской бирже резко выросла среднемесячная расчетная цена на газ, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость поднялась почти на 50% – с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до порядка 1805 долларов в июле, сообщает mir24.tv.

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров. В прошлом году в этом же месяце они стоили дешевле 500 долларов.

В пятницу, 29 июля, цены на газ в Европе поднялись выше 2100 долларов за тысячу кубометров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md