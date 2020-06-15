Средний возраст жертв коронавируса в Молдове – 67 лет. У 99% были хронические заболевания

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Об этом в рамках брифинга заявил директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Общее число летальных исходов составляет на сегодняшний день 411. Согласно статистическим данным, наибольшему риску смерти от коронавируса подвержены люди старше 50 лет. Так, с начала пандемии от COVID-19 скончались 382 человека в возрасте от 50 лет и старше, среди которых 57 человек – в возрасте от 50 до 60 лет, 159 человек – в возрасте от 60 до 70 лет, 123 человека – в возрасте от 70 до 80 лет, 42 человека – в возрасте от 80 до 90 и 1 человек – в возрасте от 90 лет и старше.

Средний возраст умерших составляет 67 лет. У 99% жертв коронавируса были хронические заболевания.

– Наш призыв оставаться дома остаётся актуальным для людей, которые входят в группу с повышенным риском смерти от COVID-19, а также для людей с хроническими заболеваниями, – отметил Фуртунэ.

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