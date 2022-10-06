Среднесуточная переработка яблока в Молдове ниже показателей прошлого года

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Менеджеры молдавских фабрик по производству яблочного концентрата утверждают, что в начале октября текущего года большого ажиотажа в поставках сырья на предприятия не наблюдается. По информации специалистов, загрузка перерабатывающих мощностей выросла с летнего уровня 30-40% до осеннего уровня 60-70%, но пока не дотягивает до уровня 80% и выше, отмечавшегося в октябре прошлого года.

Вместе с тем, закупочные цены на промышленное яблоко выросли с летнего уровня 1,40-1,45 леев/кг до 1,90-2,0 кг. Очевидно, такая цена многим фермерам представляется низкой, «и близко не покрывающей затраты». Однако, как считают переработчики, «необходимо учитывать динамично снижающиеся закупочные цены на промышленное яблоко в Польше, а также выросшие в затраты молдавских производителей концентрата: на транспортную логистику – минимум вдвое, на энергоресурсы – в среднем в пять раз по сравнению с прошлым сезоном». При этом продать яблочный концентрат хоть с какой-то рентабельностью многим его местным производителям, по их прогнозам, удастся лишь в будущем году.

Ещё одна важная причина пока отстающего темпа переработки – низкий урожай яблока в Молдове. Переработчики считают более правдоподобной его экспертную оценку на 2022 год в диапазоне 380-420 тыс. тонн, чем 480 тыс. тонн, спрогнозированные ранее Минсельхозпищепромом MAIA и ассоциацией Moldova Fruct. В прошлом году урожай яблока в Молдове составил около 660 тыс. тонн.

На данный момент, по оценкам представителей компаний по производству концентрата, на фабрики поступило около 70-80 тыс. тонн яблока урожая-2022. Менеджеры этих предприятий прогнозируют «сравнительно быструю уборочную кампанию и поступление на переработку в октябре-ноябре ещё порядка 100-120 тыс. тонн яблока». Итог: в текущем году будет переработано максимум 200 тыс. тонн яблока. Во фруктохранилища этих плодов будет заложено с осени, по экспертным оценкам, не более 100 тыс. тонн. Если молдавским трейдерам удастся найти сбыт этой продукции на новые или традиционные рынки сбыта, то поставки яблока из хранилищ на фабрики по производству концентрата зимой-весной 2023 году будут сравнительно невелики – оценочно 10-15 тыс. тонн.

В прошлом сезоне молдавские фабрики по производству яблочного концентрата переработали около 360-380 тыс. тонн сырья.

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