Сразу в пяти секторах столицы не будет света в среду

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Поставщик сообщает, что в среду, 26 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 4 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Болдур 1, 9, 15-19, 9999 4-20, Бэчоий Ной 19, 25/1, 29, Г. Безвикони 5, 11-17, 999, 6-16, пер. Г. Кучеряну 1, 3, 28, пер. Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 10/1, В. Зарзэр 3, В. Тулник 3-13, 21-23, Змеурей 5 – с 08:45 до 16:00;

ул. Аэропорт 10 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану 1-25, 2-20, И. Некулче 13-55, 14-28 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 9999, М Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй 1-19, 2-12, Н. Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1/1, Подул Ыналт 1-15, 9999, 2, 2A, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 8 – с 09:15 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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