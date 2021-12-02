Во всех секторах столицы не будет света в четверг: список адресов

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 2 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ханул Морий, 1-19, 2-20, Минск, 6-8, 9-23, Таллин, 21, Ташкент, 2-20, 3-17 – 09:10 – 17:10.

Сектор Буюканы:

ул. Гиочеилор, 1 – с 13:00 до 17:00;

ул. А. Маринеску, 28 – с 09:00 до 12:00;

ул. Корнулуй, 5 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Яловень, 103, 107/6, 92, 92/5, 92/6, 94, 94/1, 94/2, 96, 96/1, 96A, B, V, 98/1, 98/2 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 209/4, 210, пер. Узинелор, 207 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Т. Владимиреску, 2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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