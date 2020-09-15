В нескольких столичных секторах сегодня не будет электричества

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Поставщик сообщает, что 15 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 19/1 – с 09:00 до 13:00.

бул. Траян 6/2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Г. Ботаника 12 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 160-184, 9999, Ксенопол 21, 22/1, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, В. Коробан 34, 36, 39, 39A, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 51, И. Калимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, 4, 5, 7/1, Сучава 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 999, 9001, Сучевица 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 9001, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Михаил 30, 36/3, 36/4, 55/1, Б. П.-Хашдеу 4-32, 5-27, 49, Б. Вестире 1-19, 2-10, К. Пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 1-23, 2-22, М. луй Бурчел 7, П. Рареш 18, 28-34, 39, 51-55, З. Арборе 6, 8, 9, 10 – с 10:00 до 17:00.

ул. В. Короленко 6/6 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 7 – с 09:05 до 19:05.

Сектор Рышкановка:

ул. Киев 6/3, 8/1, 16/6, Н. Димо 7, 7/3 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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