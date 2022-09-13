Сразу в четырёх столичных секторах во вторник не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 13 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Валя Кручий, 38/2, бул. Дачия, 50 – с 09:10 до 19:20;

ул. Четиний, 21, Д. Липатти, 1-25, 2-12, 999, пер. Д. Липатти, 2-10, 7-11, Хотарул Сатулуй, 1-5, 2-8, М. Гребенча, 1-7, 2-20, Мунчешть, 358/1, 358A, 366/2, 378-380, 388, 400, 400/2, Н. Грэдинеску, 1-23, 4-22, 9001, Пригорень, 2-22, 3-11, Пэдурий, 1-15, 6/1, пер. Пэдурий, 1-11, 4-14 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В, Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00;

ул. Месаджер, 1, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 9, 11, 11/2, 13, 15 – с 09:10 до 21:10;

ул. И. Крянгэ, 39 – с 09:05 до 13:00;

ул. И. Крянгэ, 41, 45/1 – с 13:05 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 999 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Сахаров, 1, Браништий, 5/2, 5/3, 5/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, Н. Димо, 11- с 10:45 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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