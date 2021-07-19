Сразу в четырёх столичных секторах в понедельник не будет света

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Поставщик сообщает, что в понедельник, 19 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Милано 10, ул. Мунчешть 615/1, 615A, 621, 623, 793/3, ул. Ревака 9001, 9002 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Колумна 162 – с 09:10 до 16:10.

Сектор Центр:

ул. Гренобле 153, 153/2, 153/3, 153/4, 159A, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 161/5, 163/5, 163/6, 163/6A, 163/7, 167/1, ул. П. Унгуряну 17, Т. Стришка 2, 5, 10, 11, 15, 17, 159/6 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Бульбоака 6, 7, 9, 9A, Каля Басарабией 5, 8, 10/1, Каля Мошилор 9, 17, Каля Орхеюлуй 10-16, 22, ул. Кариерей 30-50, 43-79, 1 пер. Кариерей 1-13, 25, 33, 2-16, 24, пер.2 Кариерей 2-16, 24, 30, 5-21, Чиркулуй 50, Дубэсарь 1B, 2, 6, 10, Пьетрэрией 49/1, пер. 1 Пьетрэрией 30, 37, 2 пер. 2 Пьетрэрией 19, 23, 26, 26A, 34, 45, пер. Пьетрэрией 39, Вистерничень 18, 26-28, 48-68 – с 09:30 до 17:00;

ул. Аеродромулуй 6-10, 22, 15-23, 999, пер. 1 Аеродромулуй 4, пер. 2 Аеродромулуй 10/1, Д. Рышкану 1, 1B, 1V, 3, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, Н. Димо 1, 4/1, Т. Владимиреску 5, 7, 20, 22, 22A – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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