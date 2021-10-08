Сразу в четырёх столичных секторах в пятницу не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 8 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дечебал, 72, 72/2, 72/4, 72/6, Н. Зелинского, 26/3, 28/2-28/6, 28/3-28/7, 30, 30/4B, 30/1-30/3, 30/2-30/4, 32/4-32/6, 32/5-32/7 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Яловень, 96, 96/3, 98/1, 98/3, 100, 100A, B, 100/1, 100/3 – с 13:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо, 18/1, Будешть, 32A, Флорень, 1-19, 4-20, М. Драган, 8-22, 28, 11, Мерень, 16A, 17, 20, пер. Мерень, 1-19, 16-24, Петродава 19, В. Вэрзару, 2-20, 11, В. Бузеску, 3-11 – с 08:45 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Студенческий, 12, 16/2, 16/3, 16/3A – с 10:00 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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