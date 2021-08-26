Сразу в четырёх столичных секторах в четверг не будет света

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По данным поставщика, 26 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 15/1, 999, 9999, бул. Дачия, 24, 26, 32, 32/1, 34/1, 36, 36/2, 36A, 38, 38/3, 38/4, 38/9, 38/12 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе, 5-15, 29-41, 999, Митрополит Гурие Гросу, 9-15, 12, Т. Георге, 1, 1A, 2-4 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Чеканы:

ул. Михай Садовяну, 42/3 – с 09:10 до 17:00;

ул. Вадул-луй-Водэ, 151 – с 09:30 до 15:30;

бул. Мирча чел Бэтрын, 21A – с 09:30 до 15:30;

ул. Будешть, 2, 37, 333, 999, Каля Дачилор, 1-11, 999, 4-16, 24-38, 54-114, Ероий Нямулуй, 3-67 – с 09:30 до 15:30;

ул. Николай Милеску-Спэтару, 16A – с 09:30 до 15:30;

ул. Мештерул Маноле, 3 – с 09:30 до 15:30;

ул. Узинелор, 132-188, 171, 211-249 – с 08:45 до 14:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Тудор Владимиреску, 14 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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