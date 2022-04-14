Сразу в четырёх столичных секторах в четверг не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что 14 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану 1-25, 2-20, И. Некулче 13-55, 14-28, Ш. Няга 70, пер. Ш. Няга 11 – с 09:00 до 19:00;

ул. И. Крянгэ 22 – с 09:05 до 13:00;

ул. И. Крянгэ 1, 1/3 – с 13:05 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан 1-9, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-22, 32, Паркулуй 4, Валя Дическу 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30;

ул. Четатя Килия 73, Фрумоаса 12, 13, 15, Хынчештское шоссе 20, 22, 22B, Лэпушней 3-7, 4-6, Музелор 8, Н. Морошану 1, Онешть 2, Т. Георге 10, Валя Дическу 53 – с 09:00 до 13:00;

ул. Г. Менюк 3, Г. Асаки 4, Хынчештское шоссе 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, Валя Дическу 45, 47, 49, пер. Валя Дическу 12 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Варница 22, Узинелор 104 – с 09:10 до 16:20.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 9, Московский проспект 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 11/8, 13, 15, 15/4, 15/5, 15/7 – с 09:00 до 17:00;

ул. Чеукарь 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 999, Язулуй 17-19, 51-63, 72, 72/1, 74/1, 82-84, 999, 9002, 9003, 9005, Ставчены 157 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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