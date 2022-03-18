Сразу в четырёх столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что в эту пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев, 4, Малина Маре, 41, 45, 48/1, 50 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 89/1 – с 13:10 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. Албишоара, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил, 108, 108/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. С. Рэдэуцану, 3, 5, 7, 9 – с 09:00 до 17:00.

ул. Г. Мадан, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 87/7, Соколень, 17/1, 19, 19/1, 19/1J, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 9999 – с 09:05 до 17:00.

ул. Браништий, 15 – с 09:10 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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