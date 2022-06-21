Сразу в четырёх столичных секторах не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. 31 Августа, 94-110, 137-139, 151-153, A. Коробчану, 11-19, 16-26, П. Мовилэ, 2-14, 17-27, 9999, С. Лазо, 11-19, 34, Шт. чел Маре, 115-127, 131-133, 141-149, 180, 999 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Центр:

ул. А. Матеевича, 72, 84/1, M. Чеботарь, 1, 1/1, 3, 4, 4/1, 5, M. Когэлничану, 83, 87, 87A, Сф. Цэрий, 1, 1/1 – с 09:20 до 17:00.

ул. Сф. Цэрий, 1, 3, 4, 4A, A. Матеевича, 76, 84, 90A, 111, 113/1, 113B, 119, A. Плэмэдялэ, 2, 3, 5/1, 7, 8 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М.Спэтару, 11/9, 11/10, 11/10A, 11/11 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану, 1 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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