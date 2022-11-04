Сразу в четырёх секторах Кишинёва сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 4 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 164, Е. Попушой, 4, Н. Стэнеску, 10, Нуферилор, 2-28, 3-41, П. Осмэтеску, 1-11, 4-14, В. Кручий, 5, 9999, В. Иовицэ, 5, 5/1, 9 – с 09:20 до 17:20.

ул. Гренобля, 120, 149, 157, 157/1, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161/7, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999, г. Кодру: ул. Гренобля, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 122 – с 13:00 до 17:00.

ул. Гренобля, 106/4, 147, 153/1, A. И. К. Суручану, 1C, 1D, 1E, 2, 5, 5/1A, 5/2, 5/3, 7A, 7, К. Вырнав, 20, 20/2, 20/3, 20/4 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ, 999, И. Пеливан, 38, Мурелор, 3, 5, В. Лупу, 119 – с 11:00 до 17:00.

шос. Балкань, 999, Трушень, 9013, 9014 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 78, A. Пушкина, 21, Шт. чел Маре, 999, 9999, ПВНС, 1, 999, 9999 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 4/3 – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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