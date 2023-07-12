Сразу в четырёх секторах Кишинёва не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 80/3 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкина, 33, 999, 9001, Ал. чел Бун, 69, 96, Колумна, 102-106, 110, 115, 999, 9999, Е. Дога, 2, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 22 – с 09:25 до 17:00.

ул. 31 Августа, 82, 135, А. Коробчану, 1, 1B, 7A, С. Лазо, 26, 34, бул. Шт. чел Маре, 131 – с 10:30 до 17:00.

ул. Измаил, 25, 27, 27/1 – с 10:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Ишновэц, 10-36, Л. Ребряну, 20, Вл. Маяковский, 1-35, 2-30, Волунтарилор, 4 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин, 8, 10 – с 15:00 до 17:00.

ул. К. Мошилор, 27 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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