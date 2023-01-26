Сразу в 4 столичных секторах временно не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Некулче, 30, A. Донич, 5A, В. Белинского, 60 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хашдеу, 66, A. Янку, 34-40, Кожокарилор, 2, 6, 6A, Сф. Георге, 2-30, 3-13, Сф. Петру, 1, 15 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Пушкина, 54, 56, 56/1, A. Хашдеу, 71-95, 104, 118-124, Кагул, 9-39, 16-26, Галбена, 1,2,3,6, Г. Кошбук, 11-13, 24-26, Г. Уреке, 58-68, 67-73, Х. Якоб, 3/3, Сырбяскэ, 5-7, Шипотелор, 2, Р. Цирильсон, 17-21, А. Влахуца, 1-21, 10-38 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Г. Гимпу, 25, M. чел Бэтрын, 48, 58, 9999, Н. М. Спэтару, 30, Н. Сулак, 4, 8, 8/3, 8 блоки 1,2 – с 09:05 до 13:00.

ул. Волунтарилор, 15 – с 13:30 до 17:00.

ул. И. Виеру, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 28/2, М. чел Бэтрын, 24/5, 26/3, 26/6, 26/7, 28, 28/1, 28/2, 28/4, 30 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. A. Дога, 28/3, 28/4 – с 09:05 до 13:00.

ул. Албишоара, 76/5 – с 10:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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