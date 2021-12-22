Сразу в 4 столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ч. Албэ, 17, Минск 2, – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть 9999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 256, 256/1 – с 09:20 до 17:20.

ул. П. Халиппа 4 – с 09:20 до 13:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорэрий 2, 2/1, 2 J, M, Z, пер. 1 Флорэрий 2A, D, E, I, K, L, V, M, Z; 4, пер. 2 Флорэрий 3, Мачилор 3, 5 – с 09:00 до 16:00.

ул. Пажурей 6 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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