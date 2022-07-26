Сразу в четырёх столичных секторах не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в этот вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть, 615/1, 615A, 621, 623, 793/3, Ревака, 9001, 9002 (нежилые здания) – с 09:20 до 17:20.

ул. Албица, 1-9, 6-12, 38, А. Болдур, 1-19, 4-20, 9999, Новобачойская, 1-31, 2-30, 735, 999, пер. Новобачойский, 3, 9/1, Косашилор, 1-7, 2-4, Дечембриштилор, 54, Г. Безвиконь, 5-17, 6-16, 999, Г. Кучеряну, 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну, 1, 3, 5, 28, Имашулуй, 1, 2-28, Леушень, 1-11, 2-16, Мунчешть, 263-271, 404, 426, 598-654, 605, 682-706, 9999, Музелор, 2-20, 3-21, Пэшунилор, 5, 10/1, Подул де Флорь, 1-17, 2-28, Ревака, 2-6, 3, пер. Ревака, 2-4, С. Мурафа, 39-57, 44-56, В. Быкулуй, 999, В. Зарзэр, 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр, 3-35, 4-28, В. Тульник, 3-23, 16-18 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, A.-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Е. Крушеван, 4-16, Бужорилор, 11, Чирешилор, 55-77, 68-90, Др. Виилор, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28A, 30/2, 43, 43/1, Миорица, 13, М. Г. Гросу, 11/2, 13/2, 14, 26, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 38, Тимиш, 50/3, В. Келтуяла, 8, 13, 24, 40 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Спэтару, 9 (подъезды 3-6) – с 10:00 до 18:00.

ул. М. Садовяну, 42/3 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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