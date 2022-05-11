Сразу в 4 столичных секторах не будет света 11 мая

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 60/5, 60/13 – с 09:00 до 12:00.

ул. Гренобля, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 09:00 до 19:00.

ул. Примаверий, 25, Шт. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2-20 – с 09:15 до 16:50.

ул. В. Погор, 2 – с 09:45 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Лакулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-28 – с 09:30 до 17:30.

ул. Ал. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00.

ул. Мэрцишор, 11, 15, Миорица, 40, 50, 56, 999, Вынэторилор, 32, 33-51, Гривицей, 12A – с 09:00 до 17:00.

шос. Хынчешть, 256, 256/1 – с 09:45 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин, 3/1 – с 09:30 до 17:00.

ул. Чеукарь, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 7, Язулуй, 3, 3/1, 7, 8, 9, 38, 40/1, Соколень, 10, 12, 12/2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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