Сразу в 4 секторах столицы запланированы отключения света

0

Поставщик услуги сообщает, что 7 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса, 35, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39A, 39/2, 41, 41/1, Буребиста, 66/2 – с 13:00 до 17:00.

бул. Куза-Водэ, 999, Дечебал, 19, Титулеску, 5/6, 22, 24, 26, 28/2, 30, 32, 34, 51, 53/1, Н. Зелинского, 1, 1A, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 7/1, Сармизеджетуса, 12/1, 17, 21, 29, 999 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Бисеричий, 7-12, пер. Бисеричий, 2, 8, 3-29, Г. Кодряну, 46-54, 59-89, Драгомирна, 11-49, 28-68, Хумулешть, 1-3, Скитулуй, 1-21, 2-32 – с 09:10 до 16:50.

ул. В. Погор, 2, шос. Хынчешть, 256, 256/1 – с 09:45 до 17:20.

Сектор Центр:

ул. Колумна, 108, М. Б.-Бодони, 20/1, 41, 43, 43A, 45, 47, 47/1, 999, Театрулуй, 2/1 , пер. Театрулуй, 2-6, 7-15, 9999, бул. Штефана чел Маре, 100, 138, 148, 148A, 148G, 150, 999, 9001, 9004, 9991, 9999 – с 09:15 до 16:50.

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Лакулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11, 13, 22, пер. Крамей, 3, 4, 9, 15, 16-30, И. Заикин, 64-84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35-51 – с 09:15 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.